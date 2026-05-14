Сакс: создание ЕС и Украиной военного союза обернется войной с Россией

Сакс выразил опасения относительно планов ЕС по созданию нового военного блока с участием Украины.

Источник: Аргументы и факты

Профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил, что формирование военного союза между Европой и Украиной фактически означает начало войны с Россией.

«После переворота в Киеве и США, и Украина были нацелены на расширение НАТО. А когда США утратили интерес к этому проекту, потому что Россия встала на защиту своих позиций, Европа подхватила это как свой грандиозный проект», — пояснил эксперт.

Сакс выразил серьезные опасения относительно планов Евросоюза по созданию нового военного блока с участием Украины. По его мнению, реализация такого сценария неизбежно приведет к военному противостоянию с Россией, что является крайне опасным и иррациональным шагом.

Профессор подчеркнул, что единственным разумным решением для обеспечения стабильности в регионе является признание Украиной нейтрального статуса.

Ранее глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил о необходимости формирования собственных вооруженных сил ЕС.

