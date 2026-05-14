Профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил, что формирование военного союза между Европой и Украиной фактически означает начало войны с Россией.
Сакс выразил серьезные опасения относительно планов Евросоюза по созданию нового военного блока с участием Украины. По его мнению, реализация такого сценария неизбежно приведет к военному противостоянию с Россией, что является крайне опасным и иррациональным шагом.
Профессор подчеркнул, что единственным разумным решением для обеспечения стабильности в регионе является признание Украиной нейтрального статуса.