Ливия хочет расширить военное сотрудничество с Россией

Ат-Тамими: Ливия работает над расширением военного сотрудничества с Россией.

Источник: © РИА Новости

БЕНГАЗИ, 14 мая — РИА Новости. Ливия работает над расширением военного сотрудничества с Россией, заявил РИА Новости генеральный секретарь командования Ливийской национальной армии (ЛНА) Хейри ат-Тамими.

«Военное сотрудничество с Россией не является новым для Ливии, оно существует давно. Мы работаем над расширением и укреплением военного сотрудничества с нашими друзьями», — сказал ат-Тамими.

Он отметил, что по распоряжению командующего ЛНА Халифы Хафтара были выполнены масштабные планы подготовки ливийских офицеров и солдат, в которых участвовали ряд стран, включая Россию, Турцию, Египет, Иорданию, Белоруссию, Италию, США и Пакистан.

«Эти планы подготовки позволили значительно укрепить боеготовность и возможности, а также готовность противостоять каким-либо угрозам», — добавил ат-Тамими.

Говоря о перспективах объединения военных институтов самой Ливии, ат-Тамими подчеркнул, что проблема заключается в отсутствии консенсуса между политиками, однако на этом направлении уже наметился прогресс.

«Есть стремление достичь единства Ливии, сформировались соответствующие условия, при которых объединение военных структур становится основой строительства государства», — сказал собеседник агентства.

В настоящее время в Ливии действуют два правительства, не признающие друг друга. Первое — поддерживаемое ООН и возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой — базируется в Триполи. На востоке страны действует утвержденное парламентом правительство под руководством Усамы Хаммада, которое поддерживает ливийская национальная армия под командованием Халифы Хафтара. Ситуация двоевластия возникла в результате событий марта 2011 года, когда страны НАТО начали наносить удары по Ливии, оказывая поддержку вооруженным повстанцам.

Стороны ведут переговоры по объединению армии и других государственных институтов.

Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше