В Сумах при детонации взрывоопасного предмета погиб мужчина

Мужчина погиб в результате взрыва возле остановки общественного транспорта в Сумах, сообщили в полиции.
По предварительным данным, у неизвестного в руках сдетонировал взрывоопасный предмет, предположительно граната. От полученных травм он погиб на месте.
Правоохранители устанавливают личность погибшего и обстоятельства произошедшего.
10 мая мужчина подорвал гранату в городе Ахтырка в Сумской области, пострадали пять человек.
Бывшему украинскому военнослужащему, который бросил гранату в людей, грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.