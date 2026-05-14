Киев пытается бить дронами по восстановленному Мариупольскому драмтеатру

«Рядом с театром живет у нас актриса, говорит, периодически слышит работу дронов, вы знаете, они как мопеды жужжат. Вот слышно. Потом начинает работать ПВО, сбивает их… Буквально 100 метров. Вполне возможно, что цель — театр, потому что там, по большому счету, если вы видели, там вокруг театра только жилые дома. Там не может быть другой цели», — сказал руководитель театра Солонин.