Рубио назвал главный геополитический вызов для США

Рубио рассказал о планах американской делегации во время визита в Китай. Переговорщики попытаются убедить Пекин играть более активную роль в урегулировании ситуации с Ираном. США хотят, чтобы Китай повлиял на Тегеран и помог отказаться от эскалации в Ормузском проливе. Госсекретарь назвал Иран огромным источником нестабильности.