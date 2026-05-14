Эксперт рассказал, при каких условиях не стоит брать кредит

«С точки зрения персональных финансов кредит — это обычно не первый, а последний инструмент. Он бывает оправдан, если речь идет о покупке жилья, вопросах здоровья, получении образования, но надо помнить, что кредит брать рискованно, если у вас нет личного финансового резерва в 3−6 месячных окладов, нестабильный доход или уже есть другой кредит или кредиты», — сказал он.