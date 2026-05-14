Аккумулятор украинского дрона извлекли из глаза российского бойца

Медики 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады из группировки «Север» провели экстренную операцию рядом с линией боевого соприкосновения и спасли тяжело раненого военнослужащего. Об этом ТАСС сообщил врач бригады с позывным Вулкан.
По его словам, бойца доставили с тяжелым ранением после атаки украинского беспилотника. В правой глазнице военнослужащего находилась аккумуляторная батарея от дрона, которая полностью вытеснила глазное яблоко и ушла глубоко в ткани.
Медики опасались, что поврежденный элемент питания может детонировать. Из-за этого было принято решение не перевозить пострадавшего в госпиталь, расположенный более чем в 60 километрах, а провести операцию непосредственно на месте.
В операции участвовали трое военных медиков. Работы проводились в бронежилетах в условиях близости к передовой.
Как рассказал Вулкан, врачам удалось безопасно извлечь инородный предмет, обработать повреждения и стабилизировать состояние бойца. По его словам, после оказания помощи военнослужащий остался жив.
Военные медики отмечают, что ранения от FPV-дронов и осколков аккумуляторов в зоне боевых действий фиксируются всё чаще. Подобные травмы считаются особенно опасными из-за риска ожогов, токсического воздействия элементов питания и возможной детонации поврежденных батарей.
