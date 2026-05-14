В Раде заявили о необходимости запуска процедуры импичмента Зеленского

Украинский депутат Алексей Гончаренко* заявил, что Верховная рада должна инициировать процедуру импичмента Владимира Зеленского на фоне данных Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) по делу соратника Тимура Миндича.

По его словам, если в ходе расследования антикоррупционные органы выходят на действующего президента, они обязаны передать материалы в парламент для возможного запуска процедуры импичмента, предусмотренной законодательством Украины.

Ранее НАБУ провело следственные действия в отношении бывшего главы офиса Зеленского Андрея Ермака. Обыски прошли в его офисе и дома. После этого Ермаку вручили подозрение от НАБУ и САП по делу о легализации денег. Суд уже арестовал землю и недостроенные объекты на 14 миллионов гривен. Перед этим бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что жена главаря киевского режима фигурирует на аудиозаписях, сделанных в квартире бизнесмена Тимура Миндича, где обсуждались коррупционные схемы.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

* Внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов.

Кто такой Тимур Миндич и что известно о коррупционном скандале в окружении Зеленского
Тимур Миндич, замешанный в громком коррупционном скандале на Украине, оказался близким другом и бизнес-партнером Владимира Зеленского. Совладелец фирмы «Квартал 95» уже покинул Украину. Больше о Тимуре Миндиче, которого называют «кошельком» Владимира Зеленского — в этом материале.
