Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рубио рассказал о противоречиях между США и Китаем

Рубио заявил о наличии значительных противоречий между США и Китаем.

ВАШИНГТОН, 14 мая — РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио на фоне визита американского президента Дональда Трампа в Пекин заявил о необходимости выстраивать взаимодействие с КНР с учетом «очень значительных» двусторонних разногласий.

«Нам (США и Китаю — ред.) придется регулировать эти двусторонние разногласия, поскольку они очень значительные», — сказал Рубио в интервью телеканалу Fox News.

Трамп находится в Китае, где в четверг и пятницу состоятся его встречи с лидером КНР Си Цзиньпином.

Президент США перед вылетом заявлял, что ждет от поездки хороших результатов. Он отмечал, что в ходе визита планирует провести длительные переговоры с китайским лидером по вопросу урегулирования ситуации вокруг Ирана, а также обсудить с ним вопрос дальнейших продаж Тайваню американского оружия и вопросы энергетики.

При этом в китайском МИД отмечали, что лидеры обсудят двусторонние отношения, а также вопросы глобального мира и развития. Посольство КНР в Вашингтоне называло четыре «красные линии», которые США не следует нарушать для сохранения отношений. Ими оказались вопрос Тайваня, демократия и права человека, пути развития и политические системы, а также право Китая на развитие.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше