Рубио заявил, что США не стремятся сдерживать развитие Китая

Госсекретарь США Марко Рубио заявил Fox News, что Вашингтон не стремится ограничивать развитие Китая, однако выступает против усиления КНР за счёт американских интересов.
«Мы не стремимся сдерживать Китай. Но его усиление не должно происходить за наш счёт. Китай не должен возвышаться за счёт ослабления США», — цитирует его РИА Новости.
Кроме того, Рубио отметил, что Вашингтон рассматривает Китай как своего главного геополитического соперника.
По его словам, Штаты рассчитывают убедить Пекин оказать влияние на Иран для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке и снижения напряжённости в Персидском заливе.