Топливные запасы на Кубе полностью исчерпаны, заявил министр

МЕХИКО, 14 мая — РИА Новости. Топливные запасы на Кубе полностью исчерпаны, что стало одной из главных причин затяжных отключений электроэнергии по всей стране, заявил министр энергетики и горнорудной промышленности республики Висенте де ла О Леви.
«У нас нет абсолютно никакого мазута. Дизельного топлива у нас тоже нет абсолютно никакого… Единственное, что у нас есть, — это попутный газ с наших месторождений и национальная нефть, добыча которой также растет», — сказал министр в эфире телепрограммы Mesa Redonda.
По словам де ла О Леви, страна не получала поставок топлива с декабря, а единственная крупная партия поступила лишь спустя почти четыре месяца в виде российского пожертвования объемом около 100 тысяч тонн нефти. Эти объемы позволили временно снизить масштаб отключений, однако запасы были израсходованы к началу мая.
«Мы растянули эти запасы еще на первые дни мая, и топливо закончилось», — пояснил министр.
Чиновник подчеркнул, что потребности страны в энергоносителях несопоставимы с разовыми поставками. По его словам, объемы топлива, необходимые Кубе для выработки электроэнергии, измеряются миллионами тонн в год, а собственная добыча нефти и попутного газа покрывает лишь часть внутреннего спроса.
Де ла О Леви указал на то, что в настоящее время национальная энергосистема работает только за счет теплоэлектростанций, газовых установок и солнечных парков, при этом без каких-либо резервных мощностей. Любая авария или остановка блока на ремонт сразу отражается на графиках отключений электроэнергии.
Министр признал, что в столице ситуация также остается крайне тяжелой. По его словам, в Гаване перебои с электроснабжением достигают 20−22 часов в сутки, а подача света между отключениями может длиться лишь несколько часов.
Нехватка топлива, по его словам, лишила Кубу более 1,5 тысяч мегаватт доступной генерации, а техническое состояние многих электростанций ухудшилось из-за многолетнего дефицита запчастей и финансирования.
«Теплоэлектростанции уже находятся в таком техническом состоянии, что ломаются не только котлы — ломается что угодно», — заявил министр.
Власти Кубы при этом продолжают выводить отдельные блоки на ремонт, несмотря на дефицит генерации, поскольку отказ от обслуживания привел бы к окончательной потере оборудования.
Глава минэнерго также заявил, что власти делают ставку на развитие собственной добычи нефти и газа, а также на расширение солнечной генерации и систем накопления энергии в рамках стратегии энергетического перехода.
Президент США Дональд Трамп 29 января подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой нацбезопасности США. Правительство Кубы заявило, что с помощью энергетической блокады Соединенные Штаты стремятся задушить экономику Кубы и сделать условия жизни ее населения невыносимыми.
Минтранс РФ сообщил в конце марта, что российский танкер «Анатолий Колодкин» с гуманитарным грузом 100 тысяч тонн нефти прибыл на Кубу. В апреле нефтепродукты, произведенные из этой нефти, начали распределять по всей территории страны.