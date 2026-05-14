США готовы быть посредниками по Украине, заявил Рубио

ВАШИНГТОН, 14 мая — РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты готовы и дальше играть роль посредника для завершения конфликта на Украине.
«Надеюсь, в ближайшее время обе стороны вернутся к переговорам. Мы готовы выступить посредником и помочь довести дело до конца. Думаю, мы — единственная в мире страна, способная на это», — сказал Рубио каналу Fox News.
Рубио также отметил, что за последние месяцы США несколько сбавили темп переговоров по урегулированию конфликта на Украине.