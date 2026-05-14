Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рубио заявил о готовности США дать властям Кубы шанс на изменение курса

Рубио: США готовы дать Кубе возможность изменить экономический курс страны.

ВАШИНГТОН, 14 мая — РИА Новости. США готовы предоставить Кубе возможность изменить экономическую траекторию развития страны, несмотря на глубокие сомнения в успешности смены нынешнего курса островного государства, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио.

«Мы дадим им (Кубе — ред.) шанс, но я не думаю, что это (изменение экономического курса Кубы — ред.) произойдет», — сказал Рубио в интервью телеканалу Fox News.

Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что Штаты «займутся» Кубой, не уточнив при этом подробности своих планов. При этом позднее телеканал CNN сообщал, что американские военные с февраля значительно увеличили число разведывательных полетов у побережья острова.

Президент также заявлял, что рассматривает возможность направить авианосец «Авраам Линкольн» к берегам Кубы после урегулирования ситуации вокруг Ирана, и отметил, что судно может быть размещено вблизи острова для наблюдения за ним.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше