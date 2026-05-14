Рубио заявил о готовности США дать властям Кубы шанс на изменение курса

ВАШИНГТОН, 14 мая — РИА Новости. США готовы предоставить Кубе возможность изменить экономическую траекторию развития страны, несмотря на глубокие сомнения в успешности смены нынешнего курса островного государства, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио.
«Мы дадим им (Кубе — ред.) шанс, но я не думаю, что это (изменение экономического курса Кубы — ред.) произойдет», — сказал Рубио в интервью телеканалу Fox News.
Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что Штаты «займутся» Кубой, не уточнив при этом подробности своих планов. При этом позднее телеканал CNN сообщал, что американские военные с февраля значительно увеличили число разведывательных полетов у побережья острова.
Президент также заявлял, что рассматривает возможность направить авианосец «Авраам Линкольн» к берегам Кубы после урегулирования ситуации вокруг Ирана, и отметил, что судно может быть размещено вблизи острова для наблюдения за ним.