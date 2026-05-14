Рубио раскритиковал поведение союзников США по НАТО

Рубио: поведение союзников по НАТО ставит вопросы о цели существования альянса.

ВАШИНГТОН, 14 мая — РИА Новости. Поведение ряда союзников Соединенных Штатов по НАТО ставит обоснованные вопросы о цели существования альянса, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

«Есть страны, такие как Румыния и Болгария, другие, например Испания, выступили просто ужасно. Поэтому, считаю, что возникают вполне законные вопросы к НАТО: в чем смысл существования альянса?», — сказал Рубио каналу Fox News.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.

Власти Испании неоднократно заявляли, что не поддерживают участие в военных действиях, не имеющих правового основания, при этом продолжая выполнять обязательства в рамках НАТО и ЕС. На этом фоне Испания ранее запретила использование военных баз «Рота» и «Морон» на территории государства для операций против Ирана.

Второго мая официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил РИА Новости, что США намерены вывести из Германии 5 тысяч американских военнослужащих в течение 6−12 месяцев. Президент США Дональд Трамп ранее допустил вывод войск не только из ФРГ, но и из Италии и Испании.

