Рубио: США готовы выступить посредником в урегулировании на Украине

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон готов продолжать посреднические усилия для урегулирования конфликта на Украине.
В эфире Fox News он выразил надежду, что в ближайшее время Россия и Украина вернутся к переговорам.
«Мы готовы выступить посредником и помочь довести дело до конца. Думаю, мы — единственная в мире страна, способная на это», — цитирует его РИА Новости.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжает контакты с Вашингтоном по урегулированию на Украине.