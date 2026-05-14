США не изменят курс Кубы при нынешних властях острова, заявил Рубио

ВАШИНГТОН, 14 мая — РИА Новости. США не смогут изменить курс Кубы при нынешних властях острова, заявил госсекретарь Марко Рубио.
«Я не думаю, что мы сможем изменить траекторию Кубы, пока эти люди находятся у власти», — сказал он в интервью Fox News.
Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что Штаты «займутся» Кубой, не уточнив при этом подробности своих планов. При этом позднее телеканал CNN сообщал, что американские военные с февраля значительно увеличили число разведывательных полетов у побережья острова.