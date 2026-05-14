Россиян предупредили, что ждёт за сбор охраняемых грибов и ягод

Главный юридический риск при сборе грибов и ягод наступает, если вид занесён в Красную книгу России. В перечень охраняемых объектов растительного мира, согласно приказу российского Минприроды, теперь включён 741 вид редких растений и грибов.
Об этом напомнил в беседе с RT преподаватель кафедры фундаментальных юридических и социально-гуманитарных дисциплин Университета «Синергия» Антон Палюлин.
«За причинение вреда таким видам, включая их уничтожение, незаконный сбор или перевозку, ст. 8.35 Кодекса России об административных правонарушениях (КоАП России) для граждан установлен штраф в размере от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей. Также предусмотрена конфискация орудий добычи (например, корзин, ножей) и самих собранных организмов», — подчеркнул специалист.
Также, по его словам, не следует забывать и о региональном уровне.
«В субъектах России действуют свои Красные книги, которые могут включать виды, не охраняемые на федеральном уровне. Так, в Новосибирской области под защитой находятся ягоды морошки, брусники и черники», — привёл пример эксперт.
Юрист добавил, что, если будет доказан умысел и незаконный сбор организмов, находящихся в Красной книге России, в особо крупных размерах, наступает уголовная ответственность по ст. 260.1 Уголовного кодекса России за умышленное уничтожение или сбор особо ценных растений и грибов, занесённых в Красную книгу России.
Собеседник RT отметил, что, согласно Лесному кодексу России, заготовка пищевых лесных ресурсов (грибов, ягод, орехов) для собственных нужд — это свободная деятельность, не требующая заключения договора аренды (ст. 11 и ст. 35 Лесного кодекса России).
«Если же гражданин занимается сбором в предпринимательских целях (для дальнейшей реализации), то такая деятельность должна осуществляться на основании договора аренды лесного участка (ч. 1, ч. 4 ст. 34 Лесного кодекса России), в противном случае наступает ответственность по ст. 8.26 КоАП России. Размер штрафа составляет от 500 до 1 тыс. рублей с конфискацией орудия правонарушения», — предупредил Палюлин.
