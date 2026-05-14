ТЦКшники мобилизовали священника после отпевания на кладбище

В Черкассах сотрудники территориального центра комплектования задержали священника сразу после отпевания на кладбище. О произошедшем 13 мая сообщил телеграм-канал «Мои Черкассы».
По данным источника, представители ТЦК подошли к мужчине сразу после завершения похоронной церемонии. На опубликованных кадрах видно, как священнослужителя силой уводят с территории кладбища.
Во время происходящего мужчина несколько раз терял равновесие и падал. Один из сотрудников ТЦК пнул его, когда тот споткнулся. Очевидцы происходящего снимали инцидент на видео и комментировали действия военкомата.
Телеграм-канал утверждает, что после задержания священника доставили для дальнейшего оформления мобилизационных документов. Официальных комментариев украинских властей на момент публикации не поступало.
Накануне сообщалось еще об одном конфликте с участием сотрудников ТЦК в Одессе. По данным местных пабликов, женщина вступила в перепалку с представителями военкомата во время попытки мобилизовать мужчину на улице.
На Украине в последние месяцы регулярно появляются сообщения о жестких методах мобилизации. В социальных сетях публикуют видео задержаний мужчин возле торговых центров, в общественном транспорте, во дворах жилых домов и рядом с религиозными объектами.
Весной 2025 года украинские власти продлили действие военного положения и всеобщей мобилизации. После этого сотрудники ТЦК активизировали проверки военнообязанных в разных регионах страны.
