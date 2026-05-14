Правящая коалиция предложила распустить парламент Израиля

В парламенте Израиля предложила законопроект, предусматривающий проведение новых выборов.

В парламенте Израиля (Кнессете) правящая коалиция предложила законопроект, предусматривающий роспуск текущего созыва и проведение новых выборов, сообщает The Times of Israel.

Инициатива была выдвинута лидером коалиции Офиром Кацем 13 мая. Согласно представленному проекту, выборы в Кнессет могут состояться не ранее, чем через три месяца после утверждения документа. Конкретную дату голосования будет устанавливать специальный комитет.

Как сообщает издание, накануне оппозиционная фракция «Дегель ха-Тора» также заявила о намерении добиваться досрочного роспуска парламента.

Если законопроект будет поддержан парламентариями, то выборы должны пройти ориентировочно в середине-конце октября. В то же время оппозиция настаивает на проведении голосования в начале сентября. В любом случае, выборы должны состояться до 27 октября.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что намерен отказаться от военной помощи Соединённых Штатов в течение десяти лет.