Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров рассказал aif.ru, какое решение должен принять Владимир Зеленский, чтобы завершилась спецоперация.
Напомним, представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что специальная военная операция может остановиться в любой момент, если Зеленский возьмет на себя ответственность и примет «нужное решение».
О каком именно решении идет речь, по словам Пескова, киевскому режиму уже известно.
«Наш президент Владимир Владимирович говорил, что как только Вооруженные силы Украины полностью покинут Донбасс, боевые действия прекратятся. Дальше начнутся переговоры. Да, по словам Пескова, переговоры будут тяжелыми и длительными, но боевых действий уже не будет», — отметил Джабаров.
Ранее Владимир Путин выступил с заявлением, что Россия продолжит создавать ракетные комплексы, способные преодолевать современные и будущие системы противоракетной обороны.