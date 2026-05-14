Рубио рассказал о возможных направлениях сотрудничества с Китаем

ВАШИНГТОН, 14 мая — РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты видят несколько уникальных направлений сотрудничества с Китаем, но пока не готовы о них объявить.
«Я также считаю, что есть несколько уникальных направлений сотрудничества, по которым мы можем работать вместе (с Китаем — ред.), хотя мы пока не готовы объявить об этом», — сказал Рубио каналу Fox News.
Президент США Дональд Трамп в среду около 19.50 по местному времени (14.50 мск) прилетел в международный аэропорт «Шоуду», начав трехдневный государственный визит в Китай.
Это первый за девять лет визит американского лидера в КНР. Предыдущий визит Трампа в Китай состоялся 8−11 ноября 2017 года во время его первого срока, Джо Байден в период нахождения на посту президента США КНР не посещал.