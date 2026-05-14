Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Словакии ввели уголовную ответственность за осквернение советских памятников

Парламент Словакии ввёл уголовную ответственность за осквернение памятников Второй мировой войны.

Парламент Словакии ввёл уголовную ответственность за осквернение памятников Второй мировой войны.

Об этом в интервью ТАСС заявил вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар, отметив, что повреждение памятников советским воинам-освободителям в Восточной Европе нужно осуждать.

«Мы считаем это настолько серьёзной вещью, что внесли это в Уголовный кодекс как уголовное преступление — если кто-то повреждает такие памятники», — цитирует его агентство.

Ранее посол России в Австрии Андрей Грозов заявил, что случаи осквернения и сноса монументов воинам-освободителям являются недопустимым актом неуважения к памяти павших героев.

Он также отмечал, что несколько зарубежных государств ведут целенаправленную работу по обесцениванию решающей роли Советского Союза в ликвидации нацистской угрозы.

Узнать больше по теме
Словакия: европейское государство с самостоятельной политикой и стратегическим положением
Словакия — государство в Центральной Европе, которое в своей политике сочетает участие в западных союзах с попытками проводить самостоятельный курс. Страна входит в ЕС и НАТО, но в последние годы всё чаще демонстрирует собственный подход к международной повестке.
Читать дальше