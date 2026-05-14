В Словакии ввели уголовную ответственность за осквернение советских памятников

Парламент Словакии ввёл уголовную ответственность за осквернение памятников Второй мировой войны.
Об этом в интервью ТАСС заявил вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар, отметив, что повреждение памятников советским воинам-освободителям в Восточной Европе нужно осуждать.
«Мы считаем это настолько серьёзной вещью, что внесли это в Уголовный кодекс как уголовное преступление — если кто-то повреждает такие памятники», — цитирует его агентство.
Ранее посол России в Австрии Андрей Грозов заявил, что случаи осквернения и сноса монументов воинам-освободителям являются недопустимым актом неуважения к памяти павших героев.
Он также отмечал, что несколько зарубежных государств ведут целенаправленную работу по обесцениванию решающей роли Советского Союза в ликвидации нацистской угрозы.