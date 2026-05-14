В Пекине началась встреча Си Цзиньпина с Трампом

Визит Трампа в КНР продлится до 15 мая включительно. Как отмечается, его цель — смягчение и устранение разногласий в сфере торгово-экономического сотрудничества и по другим ключевым пунктам двусторонней повестки, а также координация позиций по глобальным проблемам, в том числе по конфликту США с Ираном. Ожидается, что стороны затронут и ситуацию вокруг Тайваня, которая, исходя из принципа «одного Китая», относится исключительно к внутриполитической проблематике Пекина.