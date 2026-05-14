Россиянам напомнили, какой должна быть температура в офисе в тёплое время года

Работодатель должен обеспечивать персоналу безопасные условия работы, соответствующие нормативам охраны труда. При наличии кондиционера температуру в помещении нужно поддерживать на уровне не выше +24…+25 °C.
Как объяснила в беседе с RT Людмила Жгун, член регионального штаба НФ по Алтайскому краю, директор Алтайской региональной общественной организации «Защита прав потребителей», если без кондиционера она достигает +28,5 °C, следует сократить рабочий день на час, при повышении до +29 °C — на два часа, а если помещение нагрелось до +30,5 °C — на четыре часа.
«Работа при температуре наружного воздуха более +32,5 °C по показателям микроклимата относится к экстремальной. В такую погоду не рекомендуется проведение работ на открытом воздухе. Следует изменить порядок рабочего дня, перенося такие работы на утреннее или вечернее время. Если работник получит травму и будет установлено, что причиной стала жара или переохлаждение, то работодатель будет компенсировать все расходы на лечение», — заключила эксперт.
