В Волгодонске в Ростовской области уничтожили БПЛА

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. БПЛА уничтожен минувшей ночью в городе Волгодонск Ростовской области в ходе отражения воздушной атаки, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожен в городе Волгодонск», — написал Слюсарь в канале на платформе «Макс».
Губернатор добавил, что информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала и будет уточняться.
