Рубио оценил, сколько времени понадобится на восстановление Украины

Рубио: восстановление Украины потребует не менее двух десятилетий.

ВАШИНГТОН, 14 мая — РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио утверждает, что процесс восстановления Украины после завершения конфликта потребует не менее двух десятилетий.

«Украина потратит два десятилетия на восстановление», — сказал Рубио в интервью телеканалу Fox News.

Госсекретарь также отметил, что президент США Дональд Трамп по-прежнему хочет, чтобы конфликт на Украине завершился.

Россия не раз заявляла, что готова идти по пути поиска переговорного решения украинского кризиса, опираясь на понимания, достигнутые президентами РФ и США на саммите на Аляске, включая устранение первопричин конфликта в виде угроз национальной безопасности России.

Ранее Трамп заявлял, что удивлен нежеланием главы киевского режима заключить сделку для украинского урегулирования. Как подчеркнул американский лидер, с Владимиром Зеленским «гораздо сложнее заключить сделку», чем с президентом России Владимиром Путиным.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше