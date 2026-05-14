ВАШИНГТОН, 14 мая — РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио утверждает, что процесс восстановления Украины после завершения конфликта потребует не менее двух десятилетий.
«Украина потратит два десятилетия на восстановление», — сказал Рубио в интервью телеканалу Fox News.
Госсекретарь также отметил, что президент США Дональд Трамп по-прежнему хочет, чтобы конфликт на Украине завершился.
Россия не раз заявляла, что готова идти по пути поиска переговорного решения украинского кризиса, опираясь на понимания, достигнутые президентами РФ и США на саммите на Аляске, включая устранение первопричин конфликта в виде угроз национальной безопасности России.
Ранее Трамп заявлял, что удивлен нежеланием главы киевского режима заключить сделку для украинского урегулирования. Как подчеркнул американский лидер, с Владимиром Зеленским «гораздо сложнее заключить сделку», чем с президентом России Владимиром Путиным.