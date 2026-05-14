"Он это сделает". В США узнали о новом плане Зеленского в отношении России

Аналитик Макговерн: Зеленскому придется пойти на сделку с Россией.

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский будет вынужден пойти на сделку с Россией, потому что Европа существенно сократит помощь Украине, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала.

«Увидит ли Зеленский свет в конце тоннеля и поймет ли, что он может пойти на какие-то уступки? Думаю, что в конце концов он это сделает, хотя бы потому, что европейцы, которые все это время подстрекали его вопреки “духу Анкориджа”, прекратят это делать, так как у них обострились свои внутренние проблемы», — отметил он.

По мнению Макговерна, европейским лидерам неизбежно придется сокращать помощь Украине.

«Европейцы не пойдут на резкое увеличение расходов на оборону в ущерб решению социальных проблем, даже если это приведет к их свержению или поражению на выборах», — добавил эксперт.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что удивлен нежеланием Зеленского идти на компромиссы для украинского урегулирования. Как подчеркнул американский лидер, с главой режима в Киеве гораздо сложнее заключить сделку, чем с президентом России Владимиром Путиным.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 15 марта сообщил, что Россия открыта к мирному урегулированию по Украине, а динамика на фронте позитивная.

