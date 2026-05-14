Рубио поставил под вопрос смысл существования НАТО

Как отметил госсекретарь, у США имеются «вполне законные вопросы» к НАТО. «Каков смысл альянса, преимущество которого для нас заключается в правах на использование баз, если во время конфликта, подобного тому, что у нас был с Ираном, нам могут отказать в доступе к этим базам? Тогда зачем мы там — только чтобы защищать их, но не продвигать собственные национальные интересы? Это абсолютно законный вопрос, который необходимо обсудить, особенно учитывая, что мы оплачиваем две трети расходов», — добавил он.