Рубио поставил под вопрос смысл существования НАТО

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что отказ некоторых союзников по НАТО предоставить Вашингтону доступ к военным базам в период конфликта с Ираном ставит под сомнение целесообразность существования альянса. Соответствующее заявление он сделал в интервью телеканалу Fox News.

Источник: Reuters

«Когда партнеры по НАТО отказывают вам в использовании этих баз, — хотя главная причина, по которой НАТО выгодно Америке, заключается именно в этих правах на размещение баз, а теперь это отрицается нам, например, Испанией, — тогда в чем смысл альянса? Получается, что они союзники только тогда, когда сами этого хотят», — сказал Рубио.

Как отметил госсекретарь, у США имеются «вполне законные вопросы» к НАТО. «Каков смысл альянса, преимущество которого для нас заключается в правах на использование баз, если во время конфликта, подобного тому, что у нас был с Ираном, нам могут отказать в доступе к этим базам? Тогда зачем мы там — только чтобы защищать их, но не продвигать собственные национальные интересы? Это абсолютно законный вопрос, который необходимо обсудить, особенно учитывая, что мы оплачиваем две трети расходов», — добавил он.

НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше