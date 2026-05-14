Министр энергетики Кубы заявил, что в стране полностью закончилось топливо

Министр энергетики Кубы Висенте де ла О Леви официально заявил о полном исчерпании запасов топлива на острове.
В интервью в программе Mesa Redonda он подчеркнул, что на данный момент на Кубе отсутствуют запасы мазута и дизельного топлива. Единственным доступным топливом остается газ, добываемый на национальных месторождениях, а также увеличивающиеся объемы собственной нефти.
По словам министра, Куба не получала новых поставок топлива с декабря. Последние запасы топлива были исчерпаны в первых числах мая.
Он также отметил, что ситуация в Гаване особенно критическая. В столице ежедневные перебои с электроэнергией могут продолжаться до 20−22 часов, при этом периоды подачи электричества между отключениями составляют всего несколько часов.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон якобы получил от Кубы запрос о помощи.