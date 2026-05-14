США теряют влияние в Персидском заливе из-за усиления России и Китая

Соединенные Штаты постепенно утрачивают влияние в регионе Персидского залива, а освободившееся пространство занимают Россия и Китай. Такое мнение высказал американский дипломат в отставке Час Фриман в эфире YouTube-канала.
По словам бывшего дипломата, государства региона все чаще рассматривают Москву и Пекин как партнеров в вопросах безопасности, стабильности и экономического развития. Фриман считает, что в будущем Саудовская Аравия и Иран будут обращаться за поддержкой не к Вашингтону, а к России, Китаю и, возможно, Индии.
Он также заявил, что международная система постепенно меняется, а влияние держав среднего уровня будет расти. По оценке экс-дипломата, мир движется к более сложной модели международных отношений, чем существовавший в XIX веке европейский баланс сил.
Фриман отметил, что прежние механизмы глобального сдерживания сегодня работают менее эффективно. Он усомнился в возможности повторения системы, которая в прошлом обеспечивала длительный период относительной стабильности.
Регион Персидского залива остается одним из ключевых для мировой энергетики и международной торговли. В последние годы Россия и Китай активно расширяют политическое и экономическое сотрудничество со странами Ближнего Востока, включая проекты в сфере энергетики, инфраструктуры и военно-технического взаимодействия.
