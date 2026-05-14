Ливия заинтересована в расширении военного сотрудничества с Россией

Ливия работает над расширением военного сотрудничества с Россией, сообщил генсек командования Ливийской национальной армии (ЛНА) Хейри ат-Тамими.

«Военное сотрудничество с Россией не является новым для Ливии, оно существует давно. Мы работаем над расширением и укреплением военного сотрудничества с нашими друзьями», — сказал Хейри ат-Тамими «РИА Новости».

В Ливии идет гражданская война. По словам Хейри ат-Тамими, стороны конфликта пока не достигли консенсуса, при этом у них «есть стремление достичь единства Ливии». Он указал, что объединение военных структур — основа для строительства государства.