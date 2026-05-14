Ученый анонсировал сезон наблюдения серебристых облаков

РИА Новости: сезон наблюдения серебристых облаков начнется в конце мая.

ПЕРМЬ, 14 мая — РИА Новости. Сезон наблюдения серебристых облаков, появляющихся на высоте около 85 километров над Землей, начнется в конце мая, явление можно наблюдать в центральной части России, сообщил РИА Новости лектор Пермского планетария Виталий Францев.

«С конца мая в центральной части России начинается сезон видимости серебристых облаков. Это самые высокие атмосферные явления на планете. Облака находятся на высоте 75−85 километров и освещаются Солнцем, когда оно уже зашло за горизонт, то есть находится на 6−16 градусов ниже горизонта, что придает им серебристо-голубое свечение… Точную дату явления определить невозможно, так как сама природа создает кристаллы льда на скоплениях метеорной или вулканической пыли, как узоры на окне», — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что серебристые облака являются одним из основных источников информации о движении воздушных масс в верхних слоях атмосферы. Они передвигаются очень быстро, средняя скорость — 27,8 метра в секунду. Наблюдать явление можно будет невооруженным глазом в темное время суток.