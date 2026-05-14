"Это опасно": на Западе забили тревогу из-за фатальной ошибки Зеленского

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Молчание Владимира Зеленского после нанесенного удара по его репутации из-за антикоррупционного скандала — очень опасный знак, который может обернуться для него катастрофой, пишет немецкая газета Spiegel.
«Удар по репутации Зеленского пришелся на вечер вторника. Андрею Ермаку вручили официальное обвинение по уголовному делу. А поскольку Ермак был так тесно и долго связан с Зеленским, вся эта история грозит обернуться катастрофой для президента», — указывается в материале.
Однако выбранная главой киевского режима стратегия отмолчаться, по словам автора публикации, не решает проблемы обилия возникшего общественного негодования.
«Владимир Зеленский хранит молчание по этому поводу, и это опасно. Его офис отмахивается от запросов прессы бессмысленными банальностями. Но возмущение не исчезает просто от молчания», — отмечает он.
На этой неделе НАБУ и САП предъявили бывшему главе офиса Зеленского Андрею Ермаку обвинения в легализации более 460 миллионов гривен при строительстве элитного жилья в Киевской области. Суд арестовал недвижимость по этому делу.
Следом ведомства сообщили, что фигурантами стали еще шесть человек. Имена не называются, но, по данным издания «Страна.ua», речь идет в том числе о бывшем вице-премьере Алексее Чернышове, который проходит обвиняемым по другому делу о коррупции. Также среди фигурантов есть некий бизнесмен, причастный к Миндичгейту. Отмечается, что это сам Тимур Миндич — друг и соратник Владимира Зеленского.
Позднее глава САП Александр Якименко заявил, что ведомство ходатайствует об аресте Ермака, предлагается назначить залог в размере 180 миллионов гривен.
Экс-главу офиса Зеленского уволили в ноябре на фоне коррупционного скандала в украинской энергетике.