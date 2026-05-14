Онищенко сообщил, что хантавирус Андес подвержен мутации

Академик РАН, эпидемиолог, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко заявил, что хантавирус Андес в настоящее время мутирует.
«Это свидетельство не какой-то катастрофы, а свидетельство того, что штаммы мутируют. Они приспосабливаются… [Пока] хантавирусы, к счастью, маловирулентны, малоконтагиозны, хотя уже от человека к человеку начали потихоньку передаваться», — рассказал он ТАСС.
Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус на пресс-конференции заявил об отсутствии признаков более масштабной вспышки хантавируса.
В Роспотребнадзоре между тем исключили риск завоза и распространения хантавируса Андес в странах евразийского региона.
Главный внештатный эпидемиолог Минздрава Республики Татарстан Дмитрий Лопушов перечислил способы заразиться хантавирусом.