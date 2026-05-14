Си Цзиньпин не позволил Трампу силой перетянуть рукопожатие на себя

Президент США Дональд Трамп начал приветствие с председателем КНР Си Цзиньпином, притянув его руку к себе, однако китайский лидер не позволил ему доминировать в этом жесте.
Продолжительность рукопожатия между лидерами США и Китая составила около 14 секунд. При выходе из автомобиля Трамп протянул руку лидеру КНР ладонью вверх, в то время как китайский руководитель расположил свою ладонь выше с широко расставленными пальцами.
Первоначально положение рук глав государств оказалось ближе к Трампу, однако вскоре Си Цзиньпин скорректировал позицию, и в итоге руки оказались на одинаковом расстоянии от обоих лидеров. Неизвестно, потребовалось ли при этом китайскому лидеру приложить усилия, чтобы сохранить баланс в рукопожатии.
В ходе приветствия президент США что-то говорил председателю КНР.
