Рубио заявил, что только США способны быть посредником по Украине

Рубио: Москва и Киев заявили, что лишь США могут быть посредником в переговорах.

ВАШИНГТОН, 14 мая — РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что только США способны быть посредником для урегулирования по Украине, но если есть иные желающие помочь достижению мира, то они должны попытаться.

«Думаю, мы — единственная в мире страна, способная на это. Если кто-то еще хочет попробовать, пусть попробуют. Но обе стороны продолжают говорить нам, что в конечном счете только мы способны это сделать», — сказал Рубио каналу Fox News.

Россия не раз заявляла, что готова идти по пути поиска переговорного решения украинского кризиса, опираясь на понимания, достигнутые президентами РФ и США на саммите на Аляске, включая устранение первопричин конфликта в виде угроз национальной безопасности России.

