Рубио призвал пересмотреть роль США в НАТО

ВАШИНГТОН, 14 мая — РИА Новости. Участие США в НАТО должно быть направлено на продвижение собственных национальных интересов, а не ограничиваться лишь защитой партнеров по альянсу, заявил госсекретарь Марко Рубио.
«Почему мы находимся там только ради их защиты, а не ради продвижения наших национальных интересов? Это очень резонный вопрос, который нам необходимо решить», — сказал Рубио в интервью телеканалу Fox News.
Рубио также задался вопросом о целесообразности существования НАТО как такового, сославшись на то, что ключевое преимущество для США в виде права на размещение баз на территории союзников по альянсу не реализуется в случае реального столкновения.
Ранее, в преддверии переговоров в Пекине, президент США Дональд Трамп усомнился в помощи НАТО при потенциальном конфликте с КНР, при этом выразив надежду на то, что он никогда не случится.
Перед этим Трамп в интервью газете Telegraph заявил, что всерьез рассматривает выход страны из НАТО после отказа альянса помочь в операции против Ирана.
Перед этим американский лидер заявлял, что авторитет НАТО дал серьезную трещину из-за нежелания военного блока помогать США в разблокировке Ормузского пролива, а также называл альянс «бумажным тигром».