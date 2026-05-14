Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рубио призвал пересмотреть роль США в НАТО

Рубио: роль США в НАТО надо пересмотреть с точки зрения американских интересов.

ВАШИНГТОН, 14 мая — РИА Новости. Участие США в НАТО должно быть направлено на продвижение собственных национальных интересов, а не ограничиваться лишь защитой партнеров по альянсу, заявил госсекретарь Марко Рубио.

«Почему мы находимся там только ради их защиты, а не ради продвижения наших национальных интересов? Это очень резонный вопрос, который нам необходимо решить», — сказал Рубио в интервью телеканалу Fox News.

Рубио также задался вопросом о целесообразности существования НАТО как такового, сославшись на то, что ключевое преимущество для США в виде права на размещение баз на территории союзников по альянсу не реализуется в случае реального столкновения.

Ранее, в преддверии переговоров в Пекине, президент США Дональд Трамп усомнился в помощи НАТО при потенциальном конфликте с КНР, при этом выразив надежду на то, что он никогда не случится.

Перед этим Трамп в интервью газете Telegraph заявил, что всерьез рассматривает выход страны из НАТО после отказа альянса помочь в операции против Ирана.

Перед этим американский лидер заявлял, что авторитет НАТО дал серьезную трещину из-за нежелания военного блока помогать США в разблокировке Ормузского пролива, а также называл альянс «бумажным тигром».

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше