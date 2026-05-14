США не стремятся сдерживать развитие Китая, заявил Рубио

ВАШИНГТОН, 14 мая — РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон не пытается сдерживать развитие Китая, но против того, чтобы рост КНР происходил за счет США.
«Мы не стремимся сдерживать Китай. Но его усиление не должно происходить за наш счет. Китай не должен возвышаться за счет ослабления США», — сказал Рубио каналу Fox News.
Трамп в среду около 19.50 по местному времени (14.50 мск) прилетел в международный аэропорт «Шоуду», начав трехдневный государственный визит в Китай.
Это первый за девять лет визит американского лидера в КНР. Предыдущий визит Трампа в Китай состоялся 8−11 ноября 2017 года во время его первого президентского срока. Джо Байден в период нахождения на посту президента США КНР не посещал.