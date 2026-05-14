Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кинули в разгар войны: Рубио поставил под сомнение смысл существования НАТО

Евроатлантическое единство дало трещину, и трещина эта может оказаться фатальной. Госсекретарь США Марко Рубио в жёсткой форме поставил под сомнение целесообразность существования Североатлантического альянса после того, как некоторые союзники «кинули» Вашингтон в самый разгар конфликта с Ираном.

Источник: Life.ru

Камнем преткновения стали военные базы. Соединённые Штаты десятилетиями вкладывали миллиарды в оборону Европы, имея на это вполне прагматичный расчёт: право пользоваться стратегическими объектами на чужой территории. Но когда дело дошло до реальной боевой операции против Тегерана, некоторые «верные друзья» начали увиливать.

«Когда партнёры по НАТО отказывают вам в использовании этих баз, — а главная причина, по которой НАТО выгодно Америке, заключается именно в этих правах на размещение, а теперь это отрицается нам, например, Испанией, — тогда в чем смысл альянса?» — заявил Рубио в интервью Fox News.

Глава американской дипломатии подчеркнул, что США оплачивают две трети общих расходов альянса. И если при этом Вашингтон не может рассчитывать на ответные шаги в критический момент, то вся конструкция европейской безопасности теряет смысл.

«Получается, что они союзники только тогда, когда сами этого хотят», — резюмировал он.

Ранее Life.ru писал, что президент США Дональд Трамп уже рассматривает возможность вывода войск из Италии и Испании. Также Белый дом отказался от планов размещения ракет большой дальности в Германии. Теперь же официальный голос администрации легитимизировал идею пересмотра отношений с теми, кто «не тянет лямку».

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше