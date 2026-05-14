Трамп пытался перетянуть руку Си Цзиньпина 14 секунд: вот чем все закончилось

Председатель КНР Си Цзиньпин не дал президенту США Дональду Трампу продемонстрировать его знаменитое рукопожатие, при котором американский лидер пытается перетянуть руку визави на себя. Это было видно на трансляции встречи двух лидеров.
Так, вначале Трампу удалось перетянуть руку Си Цзиньпина ближе к себе, но председатель КНР быстро уравнял положение так, что руки оказались на равном расстоянии от обоих лидеров. Рукопожатие продлилось 14 секунд.
Рукопожатие, при котором Трамп сильно тянет руку оппонента на себя, как бы показывая таким образом доминирование, является своеобразным фирменным приёмом американского лидера.
При этом во время встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске американский лидер не стал использовать ставшее культовым движение на себя во время рукопожатия.