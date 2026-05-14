ДОНЕЦК, 14 мая — РИА Новости. Военнослужащие соединения морской пехоты в составе группировки войск «Центр» за сутки уничтожили сразу 12 украинских ударных беспилотников типа Swiftbeat Hornet — «Марсианин-2» на Добропольском направлении, сообщил РИА Новости боец с позывным «Грек».
По словам «Грека», командира зенитно-ракетного взвода 61-й гвардейской бригады, помимо Hornet («Марсианин-2»), российские подразделения также поразили беспилотники других моделей, использовавшиеся ВСУ.
«Хорнетов» мы за день уничтожили 12. Это помимо разведывательных БПЛА, также две «Бабы-яги», еще сверху — «Лелека» и Shark", — сообщил военнослужащий.
Он уточнил, что всего за сутки были уничтожены 14 беспилотников различных моделей.
«Двенадцать “Хорнетов”, плюс Shark и “Лелека” — это если полностью за сутки», — рассказал «Грек».
В Минобороны РФ ранее сообщали, что беспилотники ВСУ типа Swiftbeat Hornet — «Марсианин-2» применяются ВСУ для автономного поиска и поражения целей, что делает их особенно опасными на переднем крае. Глава ДНР Денис Пушилин в середине апреля сообщал, что ВСУ атакуют новыми дронами с искусственным интеллектом «Марсианин» гражданские объекты, в том числе автобусы и жилые дома в Горловке.