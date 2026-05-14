Глава офиса МККК назвала Москалькову олицетворением стойкости

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова — это олицетворение стойкости и выдержки, заявила в интервью РИА Новости глава делегации МККК в Москве Рания Машлаб.
«Я общаюсь с Татьяной Москальковой, для меня она — олицетворение стойкости и выдержки. Я многому научилась у нее, и я сожалею, что у нее скоро заканчивается срок на посту. Но, конечно, я буду рада работать с новым омбудсменом», — сказала она в беседе с агентством.
Полномочия омбудсмена РФ Татьяны Москальковой закончились в апреле 2026 года, но продлятся до назначения нового омбудсмена. Москалькова по окончании срока полномочий омбудсмена получит предложения о дальнейшей работе, но в Кремле их не будут анонсировать, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Уполномоченный по правам человека в РФ назначается на должность и освобождается от должности Государственной думой. Согласно российскому законодательству, одно и то же лицо не может занимать должность уполномоченного по правам человека более двух сроков подряд.