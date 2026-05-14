Швейцария создает препятствия для обновления машин дипмиссий России

Власти и компании Швейцария создают сложности для обновления автопарка российских загранучреждений. Об этом РИА Новости заявил генеральный консул РФ в Женеве Игорь Попов.
По словам дипломата, большинство автомобильных компаний отказались сотрудничать с российскими представительствами. В результате дипмиссии столкнулись с серьезными трудностями при замене служебного транспорта.
Попов уточнил, что в настоящее время с российскими учреждениями продолжает работать только одна компания. Однако оформление автомобилей, по его словам, теперь происходит не на дипломатическое представительство, а на конкретного сотрудника.
Генконсул отметил, что такая схема создает дополнительные проблемы при ротации персонала. После отъезда дипломата автомобиль приходится переоформлять на другого человека, что усложняет эксплуатацию служебного транспорта.
Дипломат назвал ситуацию искусственно созданным препятствием для нормальной работы российских загранучреждений в Швейцарии.
После начала санкционного противостояния между Россией и западными странами российские дипломатические миссии в ряде европейских государств неоднократно сообщали о сложностях с банковским обслуживанием, арендой имущества, страхованием и закупкой техники. Ограничения затронули как посольства, так и консульские учреждения РФ за рубежом.
