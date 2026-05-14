В МВД рассказали о популярном виде мошенничества со страховкой авто

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Мошенники в России приобретают дорогие китайские автомобили, а после через подставные ДТП похищают деньги у страховых компаний, рассказал РИА Новости заместитель начальника отдела ГУУР МВД России Алексей Горяев.
По его словам, с учетом изменения автомобильного рынка, остаются популярными мошеннические схемы с автомобилями и страховками для них.
«Приобретается китайский автомобиль, фиктивно в документах завышают его стоимость, он страхуется и затем злоумышленники совершают поставное ДТП, например, топят авто. В результате страховая компания обязана выплатить полную стоимость машины. При этом злоумышленники в дальнейшем восстанавливают автомобиль после ДТП и перепродают его», — сказал Горяев.
Он также рассказал, что у злоумышленников не теряют актуальности и так называемые инсценировки ДТП в отношении страховых компаний.
«Когда мошенники инсценируют кражу автомобилей. Страховая выплачивает компенсацию, однако на самом деле машину просто вывозят за границу», — добавил Горяев.