В МИД РФ оценили договороспособность США в урегулировании на Украине

Российско-американские переговоры на высшем уровне говорят о способности Вашингтона достигать договоренностей по разрешению конфликта на Украине. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Александр Панкин.
«Наши контакты с американской стороной, контакты наших президентов, которые были по телефону и очные, они оставляют хорошее впечатление, впечатление о договороспособности американской стороны», — сказал Панкин для РИА Новости.
Госсекретарь США Марко Рубио в свою очередь подтвердил готовность Вашингтона способствовать прекращению конфликта на Украине. Рубио акцентировал, что содействовать дипломатическому урегулированию готов лично президент США Дональд Трамп.
Помощник российского лидера Юрий Ушаков подчеркнул, что для возобновления переговоров по Украине Киев должен сделать шаг. Тем временем Владимир Путин заявил о готовности встретиться с Владимиром Зеленским в Москве.