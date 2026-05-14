Министр энергетики Кубы заявил, что запасы топлива в стране исчерпаны

Запасы топлива на Кубе полностью исчерпаны, заявил министр энергетики и горнорудной промышленности республики Висенте де ла О Леви.
По его словам, сейчас Куба использует только попутный газ и нефть собственной добычи.
«У нас нет абсолютно никакого мазута. Дизельного топлива у нас тоже нет абсолютно никакого», — цитирует министра РИА Новости.
В эфире программы Mesa Redonda он отметил, что с декабря Куба не получала поставок топлива. Единственная крупная партия — 100 тыс. т нефти, переданные Россией. Этих запасов хватило лишь до начала мая.
Министр добавил, что собственная добыча покрывает только часть потребностей страны, тогда как для выработки электроэнергии Кубе ежегодно требуются миллионы тонн топлива.
Ранее жители Кубы рассказали корреспонденту RT Дональду Кортеру о проблемах с транспортом, топливом и поставками товаров на фоне многолетней блокады со стороны США. Они отметили, что ограничения затрагивают почти все сферы жизни — от логистики до медицины.