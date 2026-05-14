WSJ: разведка США доложила о большом преимуществе Китая на фоне войны с Ираном

С начала войны, с 28 февраля, Китай продавал оружие союзникам США в Персидском заливе, поскольку они пытались защитить свои военные базы и нефтяную инфраструктуру от атак иранских ракет и беспилотников. Также Пекин помогает всем странам смягчить разразившийся после закрытия Ормузского пролива энергокризис и зарабатывает на этом. Далее отмечается потенциальное преимущество КНР в решении тайваньского вопроса на том основании, что война лишила США значительных запасов боеприпасов. Выгода китайцев и в том, что на иранском конфликте они видят, как США ведут войны и учатся планировать свои собственные будущие операции.