Владимиру Зеленскому в итоге придется пойти на уступки России, поскольку Европа сократит военную и финансовую помощь Украине. Об этом в эфире YouTube-канала заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.
«Увидит ли Зеленский свет в конце тоннеля и поймет ли, что он может пойти на какие-то уступки? Думаю, что в конце концов он это сделает, хотя бы потому, что европейцы, которые все это время подстрекали его вопреки “духу Анкориджа”, прекратят это делать, так как у них обострились свои внутренние проблемы», — сказал Макговерн.
По словам экс-аналитика ЦРУ, европейские страны неизбежно начнут сворачивать поддержку Украины. Причина — рост внутренних проблем в самих государствах ЕС. Как только это произойдет, Зеленский лишится возможности продолжать конфликт в прежнем режиме и вынужден будет договариваться с Москвой. Макговерн также отметил, что европейские лидеры, которые ранее подталкивали Киев к эскалации, вскоре перестанут это делать.
