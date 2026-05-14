Средства ПВО за ночь уничтожили 36 украинских БПЛА над регионами России

Средства ПВО за ночь уничтожили 36 украинских беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны.
«В период с 21:00 мск 13 мая до 07:00 мск 14 мая дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 36 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — говорится в заявлении ведомства.
Уточняется, что дроны были сбиты в том числе над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской и Ростовской областями, Крымом, а также в Московском регионе.
Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что минувшей ночью в Волгодонске был уничтожен беспилотник во время отражения воздушной атаки.
