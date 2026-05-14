Си Цзиньпин предупредил США о риске конфликта из-за Тайваня

По словам Си Цзиньпина, неверный подход к тайваньской проблеме способен привести не просто к новому витку напряжённости, а к прямому конфликту между Пекином и Вашингтоном. Он предупредил, что последствия такого сценария могут серьёзно ухудшить отношения двух крупнейших экономик мира.
Эксперты отмечают, что подобные заявления всё чаще звучат на фоне усиления военного присутствия США в Азиатско-Тихоокеанском регионе и поддержки Тайваня со стороны Вашингтона. Любое новое обострение вокруг острова мгновенно становится мировой новостью и влияет не только на политику, но и на мировые рынки.
Отношения США и Китая снова входят в фазу, где каждое заявление лидеров внимательно отслеживает весь мир. Ранее Life.ru писал, что время переговоров в Пекине Си Цзиньпин не только поднял тему Тайваня, но и напомнил Вашингтону о «ловушке Фукидида» — сценарии, при котором борьба двух сверхдержав заканчивается большим конфликтом. Китайский лидер выразил надежду, что США и Китай смогут её преодолеть совместными усилиями и выстроят стабильные отношения, чтобы отвечать на глобальные вызовы.
